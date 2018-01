BOLOGNA – Sulla A13 Bologna-Padova, dalle ore 22:00 di domani, mercoledì 24 gennaio, alle ore 06:00 di giovedì 25, sarà chiusa l’uscita della stazione di Ferrara nord, per chi proviene da Bologna. L’uscita, come comunica Autostrade per l’Italia, rimarrà chiusa per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

In alternativa, Autostrade per l’Italia, consiglia di utilizzare l’uscita della stazione autostradale di Ferrara sud.