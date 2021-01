A13, oggi decine di incidenti per la nebbia: due morti, 11 feriti. Autostrada chiusa tra Ferrara e Altedo (foto ANSA)

Due persone sono morte in due incidenti avvenuti oggi, 19 gennaio, nel tratto Ferrara Sud-Altedo della A13. Ore drammatiche in cui si contano sette incidenti dovuti alla scarsa visibilità e alla strada scivolosa.

Chiuso il tratto dell’A13 tra Ferrara e Altedo

Il tratto tra il casello di Ferrara Sud e Altedo dell’autostrada A13 è stato chiuso per consentire gli interventi e i soccorsi alle persone rimaste coinvolte. All’interno del tratto chiuso, si sono formate code fino a due chilometri. Sul posto quattro ambulanze e due automediche del 118, i vigili del fuoco e la Polstrada di Altedo, di Ferrara e di Codigoro.

Oltre alle due persone che hanno perso la vita, sono 11 quelle rimaste ferite in altri incidenti che hanno coinvolto 13 mezzi pesanti e altri veicoli. Sul tratto dove persiste una condizione di visibilità ridotta a causa della nebbia, che al momento sta interessando la A13 tra Interporto e Monselice con visibilità 80 metri – la velocità massima consentita è di 50 km/h – il traffico è bloccato in direzione Bologna.

A13, incidenti per la nebbia. Autostrade: “Velocità massima 50 km/h”

Autostrade fa sapere che sul tratto “persiste una condizione di visibilità ridotta a causa della nebbia, che al momento sta interessando la A13 tra Interporto e Monselice con visibilità 80 m – la velocità massima consentita è di 50 km/h – il traffico è bloccato in direzione Bologna. Si registrano 4 km di coda all’interno del tratto chiuso in direzione Bologna e 1 km di coda all’interno del tratto chiuso in direzione Padova”.