BOLOGNA – Hanno perso il controllo dell’auto e si sono ribaltati, finendo in un canale. L’incidente è avvenuto poco prima delle 12 del 29 maggio sull’autostrada A14 tra Ravenna e Faenza. Il bilancio è di due morti.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto si è capovolta all’altezza del chilometro 64, finendo in un canale di irrigazione ai margini della carreggiata. Nel sinistro due persone hanno perso la vita. Sul tratto autostradale in cui è avvenuto l’incidente il traffico è attualmente regolare, come riferito da Autostrade per l’Italia.