ROMA – Intorno alle ore 10:00 di lunedì, sulla A14 Bologna Taranto, nel tratto compreso tra il bivio per la diramazione per Ravenna e Castel S.Pietro in direzione di Bologna, è avvenuto un incidente all’altezza del Km 50, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] che ha visto il coinvolgimento di un furgone, di un pullman e di una cisterna.

Per due passeggeri del furgone è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza, mentre risulta un ferito lieve tra i viaggiatori del pullman.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici oltre al personale della Direzione 3° Tronco di Bologna. Al momento il traffico transita su una corsia e si registrano 7 km di coda.

Agli utenti che da Ancona sono diretti verso Bologna, si consiglia di uscire a Faenza, percorrere la SS9 Via Emilia e rientrare in A14 a Castel S.Pietro. Aggiornamenti su Autostrade.it.