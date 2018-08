ROMA – Chiuso il tratto tra Pedaso e Grottammare dell’autostrada A14 Bologna-Tarando. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Autostrade per l’Italia comunica che procedono i lavori di messa in sicurezza della Galleria Grottammare dopo l’incidente avvenuto la scorsa notte in cui un mezzo pesante è andato in fiamme determinando danni ingenti all’interno del fornice che non consentono nel breve il ripristino della circolazione in carreggiata sud. Disagi anche nel fine settimana.

Gli alti volumi di traffico in carreggiata opposta, dove si registrano 10 km di coda, che anticipano il controesodo atteso per questo fine settiman, non permettono di installare una scambio di carreggiata, pertanto è stato necessario disporre la chiusura del tratto tra Porto Sant’Elpidio e Grottammare in direzione di Pescara. Tale condizione si protrarrà per il fine settimana in cui il traffico atteso in direzione nord è da bollino rosso, pertanto si ribadiscono agli utenti i seguenti percorsi alternativi:

– per chi da Ancona è diretto verso Pescara dopo l’uscita obbligatoria a Porto Sant’Elpidio percorrere la SS16 Adriatica e di rientrare in A14 a Grottammare.

– per le lunghe percorrenze a chi dal nord è diretto verso Pescara-Bari si consiglia di utilizzare l’A1 verso Roma, quindi procedere lungo A24/A25 seguendo le indicazioni per Pescara dove riprendere la A14;

– per chi in A14 da Bologna è diretto vero Pescara Bari il consiglio è di uscire a Cesena, prendere la E45 verso Orte dove rientrare in A1 in direzione di Roma e raggiungere la A14 utilizzando A24/A25 verso Pescara.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite: i collegamenti “My Way” in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple; su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky), su Sky TG24, disponibile al canale 50 del digitale terrestre e su La7. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.