BOLOGNA – Lavori in corso sull’autostrada A14 Bologna-Taranto. Dalle 22 del 27 novembre alle 6 del 28 novembre l’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale rimarrà chiusa sia in direzione Milano per l’A1 che in direzione Ancona per l’A14 per lavori di pavimentazione.

La società Autostrade per l’Italia in un comunicato avvisa gli utenti della chiusura dell’A14, sottolineando l’uscita obbligatoria sul Ramo Verde, con deviazione del traffico proveniente dalla Tangenziale di Bologna, sulla SS9 Via Emilia, in direzione di Modena. Nell nota si legge: