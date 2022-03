A14, fanno foto ad un tir in fiamme in autostrada: sei automobilisti multati (foto ANSA)

Multati perché hanno fotografato e filmato l’incendio che ieri, 2 marzo, ha coinvolto un tir sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, all’altezza di Borgo Panigale. Per questo, sei automobilisti, sono stati identificati e sanzionati dalla polizia stradale perché non hanno rispettato il codice della strada avendo lo smartphone in mano mentre guidavano. Inoltre lungo il percorso, si sono verificati anche alcuni tamponamenti.

A14, a fuoco un carico di paglia su tir: accertamenti della stradale

Un mezzo pesante che trasportava paglia, per cause ancora da stabilire, ha preso fuoco. Di conseguenza il tratto di autostrada tra l’allacciamento A13 Bologna Padova e l’allacciamento ramo Casalecchio è stato temporaneamente chiuso al traffico intorno alle ore 14.30 di ieri. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Sul luogo dell’incendio, avvenuto all’altezza del km 9, si sono registrati circa 7 km di coda.