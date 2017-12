PORTO SAN GIORGIO – Un pullman della linea Flixbus, con 40 passeggeri a bordo, ha tamponato lungo l’autostrada A14, poco dopo il casello di Porto San Giorgio (Fermo), in direzione sud, una Opel Mokka con quattro persone a bordo, fra cui una bimba di un anno. La piccola era assicurata al seggiolino e per fortuna è rimasta illesa, anche se è stata condotta al pronto soccorso per accertamenti.

Nell’urto, l’auto, condotta da un 61enne della provincia di Roma, è stata sbalzata in un canale di raccolta delle acque piovane: gli occupanti della vettura hanno riportato lesioni non gravi; contuso uno dei passeggeri del pullman. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia stradale di Porto san Giorgio e personale di Autostrade per l’Italia. Il traffico ha subito piccoli rallentamenti.