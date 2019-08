ROMA – Altro incidente mortale sulla autostrada A14 nei pressi di Cesena: è di due morti e tre feriti il bilancio dell’ultimo incidente Bologna-Taranto, nel tratto tra Valle del Rubicone e Cesena, in direzione Bologna. Due auto si sono scontrate all’una di 15 di notte tra il 16 e il 17 agosto.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Nella notte il traffico è tornato regolare.

A14, l’altro incidente del giorno prima.

Un altro incidente c’era stato il 16 agosto sulla A14 nel tratto compreso tra Cesena Nord e Forlì, in direzione Bologna all’altezza del chilometro 82. Poco prima delle 7 di mattina lo schianto un’auto è finita fuori strada: il passeggero a bordo, un ragazzo di 20 anni, Andrea Aromi, è morto, mentre il conducente, di 21 anni, è rimasto ferito ed è ricoverato in condizioni molto gravi all’ospedale di Cesena.

Entrambi i ragazzi sono residenti di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna. Stavano rientrando a casa dopo il Ferragosto trascorso a Riccione quando è avvenuto l’incidente. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Secondo quanto riferisce il Resto del Carlino, a far uscire fuori strada l’auto potrebbe essere stato un colpo di sonnodel guidatore. La macchina ha deviato verso destra ed è andata a sbattere in un punto dove la carreggiata è delimitata dal new jersey.