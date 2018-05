FORLI’ – Si era appena rimesso in viaggio, dopo un incidente di lieve entità. Ma poco dopo si è andato a schiantare contro un furgone nei pressi di un cantiere stradale e di uno scambio di carreggiata. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] E’ morto così un giovane di 31 anni, residente a San Giuliano Milanese.

La tragedia si è consumata sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, all’altezza del casello di Forlì. La vittima viaggiava in direzione di Bologna, alla guida di una Golf.

Stando alle prime ricostruzioni l’uomo era rimasto illeso da un precedente incidente che però gli aveva procurato qualche danno al cofano dell’auto. Pochi chilometri dopo il cofano si è aperto all’improvviso, oscurandogli la vista: così ha sbandato, finendo sulla corsia opposta e andandosi a schiantare contro un furgone.

La vittima stava percorrendo la corsia sud in direzione Bologna, riservata a causa di un cantiere ai mezzi diretti in senso opposto. Il frontale con un Fiat Ducato è stato fatale: per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Codice giallo per il conducente del furgone.

Gravi anche le ripercussioni sul traffico. Autostrade per l’Italia informa che al momento il traffico transita su una corsia per senso di marcia e si registrano in entrambe le direzioni 6 km di coda, sia in direzione di Bologna che in direzione di Ancona.

Agli utenti che da Bologna sono diretti verso Ancona si consiglia di uscire a Forlì e tramite la SS9 via Emilia rientrare in A14 a Cesena Nord. Alternativamente possono raggiungere Ravenna dalla Diramazione D14 e tramite la SS16 via Adriatica raggiungere la E45 per poi rientrare in A14 a Cesena Nord. Percorsi inversi per chi da Ancona è diretto verso Bologna.

