TAVULLIA (PESARO URBINO) – Stavano rientrando a casa dal Belgio, dopo venti giorni di vacanze, Bruno Pontellini, 72 anni, e la moglie Marisa Guidi, di 65 anni. Ad un certo punto sulla A14, all’altezza del chilometro 114, nel tratto compreso tra il casello di Valle di Rubicone e Rimini Nord, l’auto sulla quale viaggiavano è finita fuori strada, nel fossato laterale, dopo aver colpito con violenza il guardrail.

Marisa Guidi è morta sul colpo: inutili i tentativi di rianimarla fatti da medici e sanitari del 118 arrivati sul posto. Il marito è stato invece estratto dopo quattro ore dalle lamiere e portato con l’elimedica al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni non sono gravi: se non ci saranno complicazioni potrà essere dimesso nel giro di qualche settimana.

Tra le possibili cause dell’incidente, riferisce il Resto del Carlino, un colpo di sonno o un malore di Pontellini, alla guida dell’auto, ma non si esclude un momento di appannamento della visuale per colpa del sole che l’uomo aveva di fronte nel momento dello schianto.

Pontellini e la moglie sono molto conosciuti a Case Bernardi (Tavullia): per molti anni sono stati imprenditori nel settore infissi. Dopo che l’azienda ha chiuso i due hanno iniziato una nuova attività nella produzione di vino di visciole, il ‘Ghìscla’. Marisa lascia due figli, Massimo e Cristina.

Fonti: Il Resto del Carlino, Leggo