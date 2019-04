BARI – Due persone sono morte ed una terza è rimasta ferita in un incidente stradale che ha coinvolto due auto avvenuto ieri notte, 6 aprile, lungo l’autostrada A14, al km 660, nel tratto compreso tra Molfetta e Bitonto, in provincia di Bari. L’incidente è avvenuto attorno a mezzanotte e il tratto autostradale in direzione di Bari è rimasto temporaneamente chiuso al traffico fino alle tre.

Le cause del sinistro sono ancora da accertare, ma da una prima ricostruzione, il conducente dell’auto a bordo della quale viaggiavano le due vittime, avrebbe perso il controllo del mezzo, ribaltandosi più volte. L’altra auto, invece, sopraggiunto in un secondo momento, non sarebbe riuscito a evitare l’impatto. Per favorire l’intervento dei soccorsi sanitari, dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e del personale del Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia, il tratto autostradale interessato dal sinistro è stato momentaneamente chiuso. Attualmente, fa sapere la società Autostrade, la circolazione scorre regolarmente. (fonte ANSA)