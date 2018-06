BOLOGNA – Un camionista è morto questa notte, 4 giugno, in un tamponamento tra quattro mezzi pesanti avvenuto attorno all’una meno venti, sull’ A14 Bologna-Taranto, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] nel tratto compreso tra Faenza e la diramazione di Ravenna in direzione di Bologna. Un’altra persona è rimasta ferita.

Sono intervenute pattuglie della Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, 118 e personale della Direzione 3/o Tronco di Bologna. Ne dà notizia Autostrade per l’Italia.