CAMPOBASSO – Incidente mortale sulla autostrada A14, nel tratto compreso tra Vasto Sud e Termoli, in provincia di Campobasso, nella tarda mattinata di mercoledì 19 settembre. Un furgone Fiat Doblò ad un certo punto è uscito di strada e si è schiantato contro il guard rail laterale. Nello schianto due delle quattro persone a bordo, Anna Dell’Orco, 56 anni, e Leonardo Papagni, 36 anni, sono morte, mentre gli altri due passeggeri sono rimasti feriti.

Dopo qualche minuto sono arrivati i soccorsi, ma per i due, entrambi pugliesi di Bisceglie, non c’era ormai nulla da fare. È stato invece ricoverato all’ospedale San Timoteo di Termoli in condizioni molto gravi ma vivo il conducente del Doblò, un uomo di 59 anni. L’uomo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza da parte dell’équipe del reparto di Chirurgia dell’ospedale molisano. E’ ferita, ma non è in pericolo di vita, la figlia dell’uomo, di 30 anni.

Il tratto di autostrada compreso tra Vasto Sud e Termoli, in direzione di Taranto, è stato chiuso a causa dell’incidente. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici oltre al personale di Autostrade per l’Italia della Direzione di Tronco di Pescara.