CANOSA DI PUGLIA (BARLETTA-ANDRIA-TRANI) – Incidente lunedì mattina, 23 luglio, sulla autostrada A16 Napoli-Canosa, nel tratto compreso tra Cerignola ovest e Candela in direzione di Napoli: intorno alle 6 è avvenuto un incidente autonomo, con un'auto che è finita contro il guardrail all'altezza del km 158.

A seguito dell’impatto il passeggero, una donna di 70 anni, è morto, mentre il guidatore, marito della donna, è rimasto ferito in modo grave.

Sul luogo dell’evento, sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale della direzione del 8° Tronco di Bari. Al momento il traffico risulta regolare. Ancora da capire le cause che hanno portato all’incidente.

