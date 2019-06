ENNA – Due donne sono morte e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale, avvenuto intorno alle 13 di oggi 20 giugno, che ha coinvolto tre veicoli sull’autostrada Palermo-Catania (A19), in provincia di Enna, tra Catenanuova e Gerbini. E’ quanto si apprende dalla polizia stradale.

Le vittime erano su un’auto che, secondo una prima ricostruzione, stava forse per fermarsi e che è stata tamponata da un camioncino. Nell’impatto è rimasta coinvolta un’altra vettura. Le due donne erano nei sedili posteriori dell’auto. I due feriti sono stati trasferiti in ospedali di Catania. Il tratto autostradale, che è rimasto chiuso per alcune ore, è stato riaperto. Sul posto, oltre alle pattuglie della Polstrada e a personale dell’Anas, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. (fonte ANSA)