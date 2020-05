PALERMO – Un incidente mortale si è verificato nella notte tra 10 e 11 maggio sull’autostrada A19 Palermo-Catania.

Maria Rita Elamo, 49 anni, è morta nello schianto della vettura guidata dal marito contro il guardrail all’altezza del comune di Casteldaccia, in direzione Catania.

Secondo quanto ricostruito, la vittima e il marito viaggiavano sull’auto quando l’uomo ne ha perso il controllo e ha impattato contro il guardrail.

Lo schianto è stato violento, ma non sono state coinvolte altre macchine nell’incidente sull’A19.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, il personale dell’Anas e delle forze dell’ordine.

La Elamo ha riportato ferite gravissime nell’impatto ed è morta sul colpo.

Inutili i tentativi da parte dei sanitari di rianimarla.

Il marito, che era alla guida dell’auto, ha riportato diverse ferite ma le sue condizioni non sono gravi.

L’incidente è avvenuto in un punto dell’A19 dove sono all’attivo alcuni lavori per il rifacimento delle barriere dello spartitraffico.

Le autorità hanno chiuso la strada al traffico per permettere la messa in sicurezza del manto e i rilievi del caso, per determinare la dinamica dell’incidente.

Un altro incidente si è poi verificato in Sicilia, ma a Trapani intorno alle 3 del mattino.

Un’auto ha travolto e ucciso un uomo di 53 anni, che era già riverso a terra forse per un malore, e l’autista non ha potuto evitarlo.

La vittima si trovava sul manto stradale, poco distante dalle strisce blu per la sosta delle auto.

L’automobilista si è fermato e ha prestato i primi soccorsi, allertando il 118.

All’arrivo dei sanitari l’uomo era già morto e ora gli inquirenti hanno eseguito rilievi per stabilire cosa sia accaduto. (Fonte: AGI)