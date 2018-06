ENNA – Un tir si è schiantato contro il guardrail in un tratto dell’autostrada A19 Palermo-Catania la mattina del 6 giugno. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il tratto tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna è stato chiuso al traffico e riaprirà dopo le 15 di mercoledì.

Secondo una prima ricostruzione, il tir si è schiantato proprio sul guardrail e ha sradicato la barriera per un centinaio di metri. Il tratto interessato è stato chiuso al traffico, che è intenso ma non sono stati segnalati feriti. Gli operai ora sono al lavoro per ripristinare la barriera e mettere in sicurezza l’autostrada, in modo che sia riaperta al traffico intorno alle 15.