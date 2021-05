A causa di un incidente, traffico bloccato sull’A2 Salerno Reggio Calabria in direzione Nord, tra gli svincoli di Pizzo e Lamezia Terme. Lo schianto, costato la vita ad un uomo, si è verificato poche ore fa tra un furgone e una Fiat Punto.

Incidente mortale sull’A2 tra Pizzo e Lamezia, un morto

I due mezzi, per cause in corso di accertamento, sono entrati in collisione. La Fiat Punto dopo l’impatto è andata in fiamme. Per il conducente della vettura purtroppo non c’è stato nulla da fare. Grave una donna trasportata in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro. Il traffico, come rende noto l’Anas, è provvisoriamente bloccato in direzione nord. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale Anas.