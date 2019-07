ALESSANDRIA – Un’auto è uscita di strada e si è ribaltata sulla banchina laterale dell’autostrada A21, nel tratto in provincia di Alessandria. Il bilancio dell’incidente avvenuto intorno alle 2 del mattino del 21 luglio è di un morto e tre feriti.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto viaggiava nel tratto autostradale tra Alessandria e Tortona, in direzione Piacenza, quando la persona alla guida ne ha perso il controllo. Subito sono scattati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, ma per uno dei giovani a bordo non c’è stato nulla da fare.

Le altre tre persone a bordo della vettura sono invece rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale, ma non sono gravi. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale per i rilievi del caso e determinare la dinamica dell’incidente. (Fonte ANSA)