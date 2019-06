PAVIA – Scontro mortale nella notte sulla autostrada A21: un tir è finito contro un’auto. Una coppia di 23 anni è morta sul colpo, mentre il figlioletto di sei mesi, nel seggiolino sui sedili posteriori, è rimasto illeso. E’ accaduto poco dopo le 3 di martedì 11 giugno nel tratto compreso tra Casteggio e Voghera, in provincia di Pavia.

Intorno alle 3:15 l’auto sulla quale viaggiava la famiglia, per cause in corso di accertamento, è finita contro il rimorchio di un tir. Nell’impatto i genitori del piccolo sono morti sul colpo.

Il bimbo è stato trovato dai soccorritori in lacrime, ancora legato al seggiolino. E’ stato caricato sull’elisoccorso arrivato da Como e trasportato all’ospedale Niguarda di Milano. Il tratto di strada interessato ha subito una riduzione di carreggiata per consentire i rilievi e le condizioni di sicurezza dopo il sinistro. (Fonti: Ansa, Giornale di Pavia)