TORINO – Dopo il crollo di un tratto di viadotto sull’A6 nei presi di Savona, problemi anche sull’autostrada A21 Torino-Piacenza a causa del maltempo. Una voragine di una decina di metri si è aperta ieri sera, 24 novembre, tra Asti e Villanova, all’altezza del km 21+700. Un’auto in transito in quel momento è riuscita ad evitarla per un soffio. La corsia d’emergenza e quella di destra non ci sono più, di quella a sinistra, invece, rimane solo un piccolo pezzo.

Un ulteriore dettaglio è che pochi secondi prima del cedimento, probabilmente dovuto alla corrosione causata da un torrente attiguo, sono transitate due auto.

Fonte: ANSA.