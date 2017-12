ROMA – Ferruccio Faggioni Sella, 52 anni, è morto nello scontro fra un’auto e un tir avvenuto ieri, 13 dicembre, lungo la carreggiata sud dell‘Autostrada del Brennero, l’A22, tra Egna e San Michele, vicino Bolzano. La dinamica del tragico incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, ma sembra che il 52enne, conducente dell’auto, una Mercedes, abbia tamponato l’autoarticolato all’altezza di Salorno, finendo sotto il pesante mezzo.

Come riporta Il Dolomiti, l’impatto tra auto e camion è stato violentissimo tanto che per l’uomo ogni tentativo di soccorso è risultato inutile. Lievemente ferito il conducente del tir, un uomo di 28 anni. Sul posto si sono immediatamente portati i soccorsi, l’elicottero, i vigili del fuoco di Egna e la polizia per effettuare i rilievi e stabilire l’esatta dinamica del tragico incidente.