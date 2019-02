L’AQUILA – Ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro un tir sull’autostrada A24 poco prima del casello di Carsoli, in provincia de L’Aquila. L’autista della vettura è morto nello scontro avvenuto intorno alle 12.30 di lunedì 4 febbraio. Tra le cause dell’incidente al vaglio degli investigatori ci sarebbe un colpo di sonno, una distrazione o un malore.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo a bordo di una Fiat 500 L stava percorrendo l’autostrada in direzione Teramo quando ha tamponato il tir. La macchina si è incastrata sotto il mezzo pesante e nonostante i soccorsi l’uomo è morto sul colpo.

Il tratto autostradale è stato chiuso in attesa dell’intervento del magistrato che deve autorizzare la rimozione della salma e le autorità indagano per stabilire la dinamica e le cause dell’incidente.