A26, camion perde il carico: tondini di ferro in strada, auto bloccate con le gomme a terra

NOVARA – L’autostrada A26 è stata chiusa al traffico per qualche ora. Questa mattina, lunedì 18 novembre, intorno alle 10 nel tratto che corre nel territorio del comune di Gattico-Veruno in provincia di Novara, un camion ha perso all’imbocco di una galleria il suo carico di tondini di ferro. Una cinquantina di auto sono state costrette a fermarsi per le gomme bucate. La prima auto che seguiva il mezzo pesante è infatti rimasta coinvolta nell’incidente, e la donna alla guida ha riportato ferite da codice giallo. Soccorsa dal 118, è stata portata in ospedale.

“Nell’incidente – spiegano da Autostrade – è rimasto coinvolto un camion che ha perso il carico, consistente in pezzi di ferro che sono stati investiti da più autovetture. All’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato con code. Chi viaggia in direzione di Genova deve obbligatoriamente uscire ad Arona, e può rientrare in autostrada a Borgomanero dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul luogo dell’evento sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso”.

Fonte: AGI.