ROMA – Un mezzo è andato a fuoco la sera del 24 agosto sull’autostrada A27 Venezia-Belluno nel tratto compreso tra Vittorio Veneto e Belluno. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Autostrade per l’Italia ha comunicato la chiusura del tratto dopo l’incendio che ha interessato una vettura alimentata a gpl all’altezza del chilometro 67.

All’interno del tratto chiuso, sul luogo dell’evento, oltre al personale della Direzione 9° Tronco di Udine, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale ed i Vigili del Fuoco e non ci sono veicoli bloccati in coda.bAgli utenti provenienti da Venezia e diretti verso Belluno, dopo l’uscita obbligatoria a Vittorio Veneto si consiglia di utilizzare la viabilita ordinaria verso Belluno.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite: i collegamenti “My Way” in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple; su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky), su Sky TG24, disponibile al canale 50 del digitale terrestre e su La7. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.