ROMA – L’autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno resterà chiusa tra il 24 e 25 aprile per lavori nel tratto tra Portici e Ponticelli, in direzione Napoli.

A comunicare la chiusura è la società Autostrade Meridionali: il tratto resterà vietato al traffico per consentire lavori sulla viabilità ordinaria dalle ore 00 di martedì 24 aprile alle 6 di mercoledì 25 aprile. La società informa che chi proviene da Salerno ed è diretto verso Napoli dovrà obbligatoriamente uscire allo svincolo di Portici/Ercolano, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A3 allo svincolo di Ponticelli, per proseguire in direzione di Napoli/Roma/Tangenziale di Napoli.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite: i collegamenti “My Way” in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple; su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky) e su Sky TG24, disponibile al canale 50 del digitale terrestre. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in Area di Servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.