VENEZIA – Un’auto si è schiantata contro un tir e il conducente è morto nel violentissimo impatto. L’incidente è avvenuto intorno alle 15.40 del pomeriggio del 29 maggio sull’autostrada A4, tra gli svincoli di San Stino e Portogruaro. Per l’uomo alla guida della vettura non c’è stato nulla da fare: è morto poco dopo essere estratto dall’auto dai vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima a bordo di una Mercedes Class C probabilmente per la forte velocità si è schiantata e infilata sotto un Tir. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’ambulanza e l’eliambulanza, ma quando il corpo del conducente, un uomo di 59 anni, è stato estratto dalle lamiere era già morto.

La concessionaria Autovie in una nota ha informato che il tratto interessato dall’incidente è stato chiuso in direzione Trieste ed è stato riaperto poco dopo le 17.30. Traffico in tilt e lunghe code anche in serata.