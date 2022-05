A4, auto contro tir tra Brescia Centro e Brescia Ovest: morto 42enne

Un automobilista di 42 anni di origini albanesi è morto nello schianto avvenuto oggi, mercoledì 24 maggio, tra la sua auto e un tir in manovra. L’incidente si è registrato nel tratto dell’autostrada A4 tra Brescia centro e Brescia Ovest in direzione Milano. L’auto ha tamponato il mezzo pesante e si è incastrata. Nulla da fare per il quarantaduenne alla guida.

L’incidente avvenuto poco prima

Pochi minuti dopo il primo schianto, alle 10.55, sulla stessa tratta è avvenuto un secondo incidente sempre tra un mezzo pesante e una vettura. Entrambe le persone coinvolte sono state soccorse ma per loro non si è reso necessario il trasporto in ospedale. A causa dei due incidenti sull’A4 si sono formate lunghe code fino a tre chilometri e forti rallentamenti.