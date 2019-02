ROMA – Terribile schianto nel pomeriggio di oggi, 13 febbraio, sulla autostrada A4: un’auto è finita sotto un tir, rimanendo quasi completamente schiacciata. È accaduto poco prima dello svincolo di Portogruaro in direzione di Trieste.

La conducente dell’auto si è schiantata contro il pesante mezzo che lo precedeva, finendovi sotto per quasi due metri. L’auto si è aperta in due. Le squadre dei pompieri accorse da Motta di Livenza, Portogruaro e Mestre anche con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto la donna alla guida dell’Audi A3, rimasta bloccata nell’abitacolo dell’auto, sotto la parte posteriore del tir.

Gravi le condizioni della conducente che è stata elitrasportata in ospedale a Mestre. Sul posto, oltre alla polizia stradale per i rilievi, anche il personale di Autovie, i sanitari del Suem 118, i vigili del fuoco e i soccorsi meccanici.

Per questo motivo Autovie Venete ha disposto la chiusura del tratto tra San Donà di Piave e Portogruaro. Chiusi gli svincoli in entrata di Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Istituita l’uscita obbligatoria a San Donà di Piave. E’ stato inoltre attivato il bypass della A27 e della A28.