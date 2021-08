A4 Portogruaro – Latisana (Udine): cisterna di Gpl in fiamme, chiuso il tratto di autostrada

A4, cisterna di Gpl in fiamme in autostrada: chiuso il tratto tra Portogruaro e Latisana (Udine) (Foto Ansa)

Cisterna di Gpl in fiamme sulla autostrada A4 Torino-Venezia, che è stata chiusa fino a sera in entrambe le direzioni nel tratto tra Portogruaro e Latisana, in provincia di Udine, con diverse case evacuate a scopo precauzionale e traffico in tilt tra Veneto e Friuli.

L’incendio è divampato questa mattina, mercoledì 25 agosto, e ha coinvolto una cisterna che trasportava Gpl.

Ultimo aggiornamento ore 16:20

Cisterna di Gpl in fiamme sulla A4: chiuso il tratto Portogruaro-Latisana

Secondo una ricostruzione, il rogo si sarebbe sprigionato dal surriscaldamento di uno pneumatico. Accortosi del pericolo, il conducente è riuscito ad accostare e ad abbandonare la cabina della cisterna. L’area è stata subito isolata.

Sul posto sono giunti squadre dei Vigili del fuoco da Latisana, Portogruaro, San Donà, Udine, Pordenone e Mestre per un totale di tre autopompe e cinque autobotti, oltre al carro Nbcr (Nucleare, biologico, chimico, radiologico).

I soccorsi sulla A4 per l’incendio della cisterna di Gpl

In tutto stanno operando 25 pompieri, che sono riusciti a spegnere l’incendio che aveva coinvolto il gruppo valvolare, riuscendo a intercettare la perdita.

La situazione è stata monitorata dall’alto dall’elicottero Drago 81. Si sta ora procedendo ai lavori preliminari per il travaso sul posto del Gpl su un’altra autocisterna.

Secondo una previsione di Autovie Venete, l’operazione avrà tempi piuttosto lunghi: si stima che il tratto potrà essere riaperto soltanto in tarda serata.

Le condizioni della viabilità autostradale sono critiche da diverse ore, con significative conseguenze anche sulla viabilità locale: si segnalano code fra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia e in uscita allo svincolo di San Giorgio sempre verso Venezia.