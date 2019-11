ROMA – Incidente mortale questa mattina, 25 novembre, sull’autostrada A4, tra le uscite per Capriate San Gervasio e Dalmine, in provincia di Bergamo. A scontrarsi due auto. Purtroppo il bilancio dello scontro parla di un ragazzo di 25 anni morto, mentre altre due persone, due uomini di 39 e 35 anni, sono rimasti feriti.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un’automedica del 118. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Le altre due persone coinvolte sono state soccorse dal personale medico e sono state trasportate entrambe in codice giallo negli ospedali Gavazzeni e al Papa Giovanni XXIII. Le loro condizioni di salute sono serie, ma i due non sarebbero in pericolo di vita.

Saranno i carabinieri e la polizia stradale ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità da parte dei conducenti delle due vetture.

Fonte: L’ECO DI BERGAMO.