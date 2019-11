ROMA – Un motociclista morto e un camionista ferito. E’ il grave bilancio dell’incidente stradale che poco prima delle 7,30 di lunedì 4 novembre sull’autostrada A4 Milano-Brescia, al chilometro 133.1, ha coinvolto una moto e due mezzi pesanti. A perdere la vita è stato il centauro.

Temporaneamente chiuso – informa Autostrade per l’Italia – il tratto tra il bivio con A58 TEM e Cormano in direzione Torino: si registrano 8 km di coda in direzione Torino e 6 km in corrispondenza dell’uscita obbligatoria. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia stradale ed il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade.

Il Giorno aggiunge altri dettagli: Nel grave incidente sono rimasti coinvolti una moto e due mezzi pesanti. Il motociclista, 55 anni, è morto e il conducente di uno dei tir è rimasto ferito. L’uomo, rimasto incastrato all’interno del mezzo, ha riportato un trauma agli arti inferiori ed è stato trasportato all’ospedale Niguarda.

A4: un altro incidente mortale il 1 novembre.

Un altro incidente mortale era avvenuto, sempre in A4, l’1 novembre. In quella occasione un uomo era morto, mentre una donna e un bambino erano rimasti feriti. L’incidente era avvenuto nel tratto compreso tra le uscite di Cessalto e San Donà, tra la provincia di Treviso e quella veneziana. Fatale per la vittima un violentissimo scontro tra due auto e un furgone all’altezza del chilometro 429 sulla carreggiata in direzione Milano. (Fonti Agi e Il Giorno).