VERONA – A4, scontro tra furgone e tir causa un morto: oltre 7 km di coda sulla Milano-Venezia all’altezza di Villafranca. L’incidente è avvenuto venerdì mattina. Un uomo di 60 anni è morto nello schianto che ha coinvolto un furgone e un tir lungo la carreggiata in direzione Milano. La vittima era al volante del furgone che, per cause ancora tutte da accertare, avrebbe tamponato in maniera violenta il tir adibito al trasporto di carburante che lo precedeva lungo la tessa corsia di marcia.

L’incidente è avvenuto nei pressi di Dossobuono, nel territorio del comune di Villafranca di Verona, in provincia di Verona, tra il casello di Verona Sud e l’innesto con l’autostrada A22 del Brennero, in direzione ovest.

Per consentire i soccorsi, i rilievi e la successiva rimozione dei mezzi, la carreggiata è stata parzialmente chiusa alla circolazione con inevitabili ripercussioni sul traffico. A causa dell’incidente i mezzi pesanti sono stati fatti uscire al casello di Verona Sud, con pesanti ripercussioni sulla viabilità anche in tangenziale e nella zona della Fiera. Al momento l’ingresso al casello di Verona Sud è chiuso per tutti i veicoli. Il gestore del rato autostradale della A4 interessato segnala oltre sette chilometri di coda dal km 277 al km 285 e code in uscita al casello di Verona Sud. (Fonte Fanpage).