A4, incidente mortale nei pressi di Portogruaro: morto un camionista. Solo poche ore fa un’altra vittima

Un altro incidente mortale in A4 tra Latisana e Nodo di Portogruaro poco dopo il viadotto sul fiume Tagliamento dove ha perso la vita il conducente di un tir carico di mangimi. Poco prima delle 10 di oggi, 4 maggio, il veicolo ha tamponato un camion frigo che, a sua volta, ha impattato contro una bisarca. Il tratto autostradale è stato chiuso, così anche l’ingresso allo svincolo di Latisana in direzione Venezia. Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia Stradale.

A4, altro incidente mortale poche ore fa

Solo ieri pomeriggio, 3 maggio, un altro scontro frontale in A4 tra due mezzi aveva provocato la morte di un altro camionista. L’incidente era avvenuto vicino allo svincolo di San Stino di Livenza e l’innesto della A28 in direzione Trieste, noto anche come il “tratto maledetto”.

Sul luogo del sinistro, si sono prontamente recati i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118. Al loro arrivo, i vigili del fuoco hanno subito provveduto a mettere in sicurezza i mezzi pesanti e hanno usato cesoie, martinetti idraulici e divaricatori per estrarre uno degli autisti che era rimasto incastrato nella cabina di guida. Estratto il corpo del conducente dall’abitacolo, tuttavia, i paramedici intervenuti sul posto hanno tentato di prestare soccorso all’uomo che è stato, però, rinvenuto già privo di vita.