A4, incidente tra un tir e un autocarro: chiusa l’autostrada in direzione Trieste. Terzo incidente in poche ore

Altro incidente in A4 tra Tir e tratto di autostrada chiusa. Il terzo incidente tra mezzi pesanti in poche ore. È successo oggi pomeriggio, 3 maggio, poco dopo le 15, nel tratto compreso tra gli svincoli di San Stino e Portogruaro, in direzione di Trieste.

Due i Tir coinvolti nell’incidente. Uno dei mezzi non avrebbe visto l’autocarro che lo precedeva e così l’impatto è stato inevitabile. L’autostrada è stata chiusa a San Stino di Livenza con le inevitabili code sia in A4 che sulla Statale 14. Sul luogo dell’incidente sono intervenendo i Vigili del fuoco con i sanitari del 118, la Polizia autostradale e gli Ausiliari del traffico. Chiuso anche lo svincolo di entrata a San Stino in direzione di Trieste.

Camion con frutta e verdura fuori strada, interrotto il traffico in A4

Questa notte si era verificato un incidente nello stesso tratto e in mattinata un altro in direzione Venezia. Nel primo, fortunatamente senza gravi conseguenze per l’autotrasportatore coinvolto, un camion che stava trasportando frutta e verdura è sbandato finendo contro il guard rail e finendo poi di traverso lungo la carreggiata. Particolarmente lunghe le operazioni di recupero del carico, finito sparso sull’asfalto. Il camionista, rimasto illeso, è riuscito ad uscire da solo dall’abitacolo.