VENEZIA – Traffico rallentato e grandi disagi per chi il 9 gennaio deve percorrere l’autostrada A4 nel tratto tra Padova e Mestre per due incidenti avvenuti nelle due direzione di marcia. Il primo incidente ha interessato un tir con camion frigo che si è ribaltato, col conducente ferito. Il secondo incidente invece ha coinvolto due vetture, ma non ci sono stati feriti. Il traffico è stato rallentato a causa dell’arrivo dei soccorritori e della polizia stradale per riportare la situazione alla normalità.

Il sito del Gazzettino scrive che i disagi e le code sono state così registrate sia in direzione Venezia che in direzione Padova per i due incidenti che si sono verificati tra le 6 e le 8 del mattino: