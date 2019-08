VERONA – Maxi tamponamento in autostrada A4 tra Sirmione e Desenzano del Garda, in direzione Milano, la mattina del 25 agosto. Cinque auto si sono scontrate nel giorno del controesodo e 11 persone sono rimaste ferite in modo non grave, tra cui due bambini.

L’autostrada A4 dal mattino di domenica è oggetto di traffico intenso per il rientro a casa degli italiani dalle vacanze e l’incidente ha provocato lunghe code, che hanno raggiunto al massimo i 9 chilometri.

Sul posto, per i soccorsi e il ripristino della viabilità, sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polstrada. Ora la situazione va pian piano migliorando, ma sul tratto vi sono ancora forti rallentamenti. (Fonte ANSA)