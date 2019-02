VENEZIA – Tamponamento a catena e chilometri di coda sull’autostrada A4 la mattina del 25 febbraio tra Pianiga e Vigonza, in direzione Milano. L’incidente si è verificato poco prima delle 8 del mattino e ha coinvolto due auto e un furgone portavalori. Al momento non si segnalano feriti, ma le auto nella corsia hanno provocato rallentamenti del traffico, proprio nell’ora di punta, e code fino a 8 chilometri.

Sul posto sono intervenuti quattro mezzi con gli ausiliari di ‘Cav’ in servizio di assistenza e presegnalazione, coordinati dal centro operativo di Mestre della società autostradale, due pattuglie della Polstrada, il Suem e il soccorso meccanico. I mezzi sono stati rimossi dalla carreggiata e la situazione del traffico, terminate le fasi di trasferimento del carico, sta gradualmente rientrando nella normalità. Oltre al tratto veneto dell’Autostrada A4 si registrano disagi e criticità anche lungo l’Autostrada del Sole, tra Firenze e Scandicci, dove il sito di Autostrade per l”Italia segnala due chilometri di coda in entrambi i sensi di marcia tra Firenze Impruneta e Scandicci. I disagi sono causati dal traffico congestionato.

Fonte Ansa