VENEZIA – Un tamponamento tra quattro tir è avvenuto nel pomeriggio del 13 maggio sull’autostrada A4, nel tratto tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia. Il bilancio è di un morto e un ferito grave nel tamponamento a catena avvenuto tra i mezzi pesanti.

Secondo una prima ricostruzione, i tir stavano percorrendo il tratto intorno alle 16,30 di lunedì in una zona in cui non erano attivi né cantieri, né restringimenti della carreggiata o altri impedimenti. Poco dopo la barriera di Villesse, si è verificato un tamponamento a catena nel territorio del comune di Aiello del Friuli, in provincia di Udine.

Subito sono scattatati i soccorsi e i vigili del fuoco che hanno dovuto liberare due persone intrappolate tra le lamiere delle cabine. Per un camionista napoletano non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo e i medici ne hanno solo potuto constatare il decesso. Un altro camionista invece è stato trasportato in ospedale in codice rosso e le sue condizioni sono molto gravi.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso e il tratto di autostrada interessato dall’incidente è rimasto chiuso al traffico per oltre quattro ore e mezza, per permettere i soccorsi, la rimozione dei mezzi coinvolti e i rilievi per determinare la dinamica dell’incidente.