VERCELLI – Un uomo di 44 anni è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la A4 Torino-Milano all’altezza di Borgo d’Ale (Vercelli). L’auto che stava guidando, una Peugeot, ha urtato un camion e, in seguito, è stata colpita da una seconda vettura, una Hyundai con a bordo due persone, residenti nell’Alessandrino, rimaste ferite in modo grave e portate negli ospedali di Biella e Vercelli. La vittima era di Santhià (Vercelli).

Il tratto dell’autostrada interessato dall’incidente, fra Rondissone e Borgo d’Ale, è stato chiuso alcune ore. Sul posto sono intervenuti polizia stradale e vigili del fuoco.