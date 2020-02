TORINO – E’ sceso dall’auto in autostrada per controllare i danni di un piccolo tamponamento avvenuto poco prima, ma è stato travolto da una macchina ed è morto. E’ accaduto all’alba di venerdì 14 febbraio sulla A4 Torino-Milano, in direzione Milano, all’altezza di Settimo Torinese. La vittima aveva 29 anni.

Ad investire il giovane, informa La Stampa, è stata una ragazza al volante di una Volkswagen Polo sopraggiunta da Torino. La giovane è stata poi portata in ospedale in stato di choc. Nell’incidente ci sono stati altri due feriti lievi, che sono stati soccorsi dal 118 e dai vigili de fuoco di Torino Stura.

La dinamica è al vaglio della polizia stradale. L’incidente ha causato la chiusura del tratto autostradale tra le uscite di Settimo e Volpiano in direzione di Milano causando alcuni chilometri di code. (Fonti: Ansa, La Stampa)