A4 Torino-Milano, scontro dopo lo svincolo di Settimo Torinese: due morti

ROMA – È di due morti e due feriti il bilancio dell’incidente avvenuto la notte scorsa, intorno alle 2, sull’autostrada A4 Torino-Milano dopo lo svincolo di Settimo Torinese. Si sono scontrate una Mercedes cabrio e una Fiat Punto.

A morire un uomo e una donna, dei quali non sono ancora state rese note le generalità, a bordo della Mercedes. La donna è rimasta incastrata nella vettura mentre il compagno è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. I due sono morti sul colpo. Feriti marito e moglie di rientro dal viaggio di nozze a bordo della Punto. Non sono in pericolo di vita. Lo schianto si è verificato sulla corsia in direzione Milano. La dinamica è al vaglio della polizia stradale.

Fonte: Ansa.

IN AGGIORNAMENTO