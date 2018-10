AOSTA – Due persone sono morte nella serata dell’8 ottobre in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A5, in direzione Aosta, in prossimità dell’uscita di Nus.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiavano un uomo e una donna ha sbandato ed è finita fuori strada intorno alle 20.50 di lunedì. Subito sono scattati i soccorsi da parte de 118 e dei vigili del fuoco, che hanno estratto i corpi dalle lamiere.

Per le vittime dell’incidente però non c’è stato nulla da fare, sono morte nello schianto. Sull’accaduto indagano gli agenti della polizia stradale per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.