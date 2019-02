BUSALLA – La autostrada A7 Genova-Milano è stata chiusa in direzione Milano nel tratto tra Busalla e Ronco Scrivia per un incidente che ha coinvolto sei mezzi pesanti. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale di Autostrade per l’Italia della Direzione del 1° Tronco di Genova.

In un primo momento si sono registrati 6 km di coda sull’uscita obbligatoria di Busalla e per gli utenti diretti verso Milano si consiglia di uscire a Busalla per rientrare a Ronco Scrivia, dopo aver percorso la SS 35 dei Giovi.

Autostrade per l’Italia ha successivamente comunicato che sulla A7 Genova Serravalle è stato riaperto il tratto tra Busalla e Ronco Scrivia in direzione Milano. Al momento sul luogo dell’incidente, avvenuto al km 111, si transita su una sola corsia.