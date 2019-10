MILANO – Scontro violento tra due auto sull’autostrada A8 tra Busto Arsizio e Castellanza, in direzione Milano, la mattina del 10 ottobre. Il bilancio è di un morto e un ferito grave. L’incidente ha provocato rallentamenti e code per il restringimento della carreggiata.

Secondo una prima ricostruzione, le due auto si sono scontrate intorno alle 6 del mattino, provocando forti rallentamenti e code. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e la polizia stradale. All’arrivo dei soccorritori, però, per un uomo di 64 anni non c’era più nulla da fare e ne è stato dichiarato il decesso.

Un ragazzo di 28 anni, che era a bordo dell’altra vettura, è stato invece soccorso e trasportato in codice rosso in ospedale. Il sito di Autostrade per l’Italia ha dato notizia dell’incidente e in una nota invita gli utenti che da Varese sono diretti verso Milano a utilizzare la Pedemontana e tramite la A9 Lainate-Como-Chiasso raggiungere Milano. (Fonte Fanpage)