VARESE – Un incidente mortale si è verificato questa mattina, 1 maggio, alle prime luci dell’alba, sulla A9 Como-Milano. Un ragazzo di 25 anni ha perso il controllo della macchina e si è schiantato contro il guardrail dell’uscita A8, in direzione di Varese. Per lui, non c’è stato nulla da fare. Nonostante la tempestività dei soccorsi giunti sul luogo, i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Non si conoscono ancora i motivi per cui il 25enne abbia perso il controllo della vettura. Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli agenti giunti sul posto dell’incidente, non sarebbero coinvolte altre vetture. Il giovane avrebbe sbandato da solo, forse per una distrazione o un colpo di sonno, finendo così inevitabilmente contro il guardrail.

Lo svincolo di allacciamento è stato chiuso per un paio d’ore dopo lo schianto per permettere i lavori di messa in sicurezza del tratto, e poi riaperto al traffico stradale intorno alle 9 del mattino. (fonte Varese News)