A9 Lainate-Como-Chiasso: chiusura dei tratti tra Como centro e Chiasso

COMO – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per lavori di manutenzione agli impianti in galleria, come comunica Autostrade per l’Italia, saranno effettuate le seguenti chiusure notturne:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e la dogana di Chiasso, in direzione della Svizzera, dalle ore 22:00 di oggi, lunedì 5 febbraio, alle ore 05:00 di domani, martedì 6 e dalle ore 22:00 di mercoledì 7 alle ore 05:00 di giovedì 8 febbraio. In alternativa, dopo essere usciti obbligatoriamente allo svincolo di Como Centro, si dovrà proseguire sulla SP17, fino a raggiungere la Dogana di Ponte Chiasso;

-sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate, dalle ore 22:00 di oggi, lunedì 5 alle ore 05:00 di domani, martedì 6 febbraio e dalle ore 22:00 di mercoledì 7 alle ore 05:00 di giov dì 8 febbraio. In alternativa si consiglia di utilizzare l’entrata di Fino Mornasco (km 30+000);

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, in direzione di Milano, dalle ore 22:00 di domani, martedì 6 alle ore 05:00 di mercoledì 7 febbraio e dalle ore 22:00 di giovedì 8 alle ore 05:00 di venerdì 9 febbraio. In alternativa, dopo essere usciti obbligatoriamente allo svincolo Lago di Como, si dovrà proseguire sulla SP17, con rientro in autostrada allo svincolo di Como Centro per proseguire in direzione di Milano.