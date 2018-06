PADOVA – E’ accusata di aver narcotizzato i pazienti ricoverati nell’ospedale di Abano Terme e di averli derubati. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] L’infermiera Anca Viorica Petrehus, romena di 33 anni soprannominata “Circe”, è stata arrestata lo scorso 7 marzo quando è stata colta sul fatto mentre cercava di rubare un bancomat ad un paziente disabile di 78 anni e il 9 giugno le è stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare nel carcere di Verona.

La donna lavorava come infermiera per l’Azienda ospedaliera della provincia di Padova e aveva precedenti. Il 7 marzo scorso i carabinieri l’hanno colta sul fatto mentre entrava nella stanza di un paziente disabile di 78 anni e ne prendeva il bancomat. I carabinieri hanno scoperto che già nei giorni precedenti la donna aveva sottratto il bancomat, ma non era riuscita a prelevare solo per problemi alla cassa continua.

Dalle immagini di videosorveglianza si è poi scoperto che la Petrehus aveva sciolto un medicinale in un bicchiere, risultato poi essere un tranquillante, e l’aveva sostituito al bicchiere dell’anziano per farlo addormentare e poter prendere indisturbata il bancomat. Il Gazzettino scrive che poi nei confronti della donna sono state mosse altre accuse: