ROMA – Abbazia Montecassino: il monaco scappa in Inghilterra, si fa anglicano e si sposa. Fino a prima dell’estate Antonio Potenza era il segretario del’Abbazia di Montecassino, un monaco devoto alla regola di Benedetto da Norcia: all’improvviso si è reso irreperibile, fino a spuntare di nuovo in Gran Bretagna, dove aveva abbracciato la Chiesa Anglicana. E dove, svincolato dal tabù cattolico, si è felicemente sposato con una donna con cui intratteneva una relazione da anni. Una ragazza di Montecassino.

L’Abbazia ha dovuto affrontare un altro choc – e del resto, da quando è stata fondata ha resistito a terremoti, ai Longobardi, alle bombe degli Alleati, all’abate gay amante della bella vita scappato con la cassa. I coniugi Potenza sono stati sposati in un’altra abbazia, meno antica ma forse più nota, quella di Westminster, cuore dell’anglicanesimo.

A Montecassino non l’hanno presa bene, in Vaticano ufficialmente nemmeno, ma sotto sotto la notizia non giunge così funesta. Il dogma cattolico è dogma – il celibato dei preti – ma intanto le vocazioni scarseggiano e far dire messa diventa sempre più difficile. L’anno prossimo, in occasione del sinodo sull’Amazzonia, a un certo punto qualcuno dovrà rispondere al grido d’aiuto dei missionari dell’immensa regione. Chiedono di derogare dalla ferrea regola che impedisce agli sposati di contribuire all’evangelizzazione.